محلل سياسي: الموقف المصري تصدى بقوة لمخططات تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، إنَّ مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينين «قديم جديد» ودولة الاحتلال تعمل خلال مدار عقود طويلة على تنفيذه، وأن يكون هذا المخطط بمثابة أداة قوة يستخدمها المحتل لتدمير كافة مقومات الحياة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

«الحرازين»: المحتل يستهدف تهجير كل أبناء فلسطين من أرضهم

وأضاف «الحرازين»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المخطط الاسرائيلي للتهجير، يستهدف شعب فلسطين بالكامل في كافة أماكن تواجدهم وهناك بيانات ألقاها المحتل على قطاع غزة تدعو سكانه إلى الانتقال للمناطق الجنوبية بالقرب من الحدود المصرية، وهي نفسها التي جرى إلقاؤها على الضفة الغربية ودعوة المواطنين فيها للانتقال إلى الأردن.

موقف حاسم للقيادة المصرية أمام مخططات التهجير

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «لولا الموقف المصري وقيادته التي تصدت بحزم وقوة للمخططات الإسرائيلية لتهجير أبناء فلسطين، وكانت حاسمة، إذ كان هناك دفعا باتجاه فكرة التهجير القسري في ظل حرب الإبادة وعملية التدمير الشامل التي يمارسها الاحتلال للقطاع، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين لا تخفى على أحد ودعت صراحة إلى ذلك».