كيفية إخفاء شبكة الواي فاي لتجنب نفاد الباقة.. السر في الكود

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح الإنترنت المنزلي من أبرز أساسيات الحياة، فبعد جائحة فيروس كورونا، وتطبيق خطة العمل عن بعد من المنزل، برزت أهميته في إتمام جميع الأعمال عن بعد، وأصبحت باقة الإنترنت المنزلي من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنين ويحرصون على بقاءها حتى موعد التجديد، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن طرق الحفاظ على الباقة دون نفادها في وقت قصير، ما يجعلهم يهتمون بـ كيفية إخفاء شبكة الواي فاي حتى لا يتم اختراقها.

كيفية إخفاء شبكة الواي فاي

هناك العديد من الطرق التي يتم سرقة باقة النت من خلالها، ويكون السبب الرئيسي في ذلك هو إظهار اسم شبكة الواي فاي، لذا يجب على مستخدمة خدمة الإنترنت المنزلي إخفاء شبكة الواي فاي حتى لا يتمكن أحد من اختراقها واستهلاك الباقة، ما يؤدي إلى نفادها قبل موعد تجديدها، وجاء خطوات إخفاء شبكة الواي فاي، كالتالي:

- في البداية يتم كتابة الكود الخاص بالإعدادت في الخانة الخاصة بالبحث، حتى يتم الدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بإعدادت الرواتر، بكتابة الكود «192.168.1.1».

- الدخول مباشرة إلى صفحة إعدادات الراوتر الذي يتم التقاط الشبكة منه.

- وحتى يتم التأكد من أن صاحب الراوتر هو من قام بالدخول للإعدادت، يتم كتابة الاسم وكلمة السر الافتراضية وهي «admin».

- وعندما تظهر أمام المستخدم الإعدادات الخاصة بشبكة الواي فاي، يجب أن يقوم المستخدم بتغيير كلمة المرور الخاصة بالشبكة، حتى يتم غلقها من الأاجهزة المتصلة بها، قبل أن يتم إخفاء الشبكةن حتى لا يستطيع أحد الوصول إليها.

- وحتى يتم تغيير كلمة السر، يتم الضغط على Network ثم الضغط على WLAN، وبعدها يتم الضغط على Secutity، ثم يقوم المستخدم بتغيير كلمة المرور خاصته بكلمة أخرى جديدة.

- وبعدها تتم خطوة إخفاء اسم الشبكة من خلال الضغط على العلامة الموجودة أمام hide s s it لإخفاء الشبكة، ثم يتم الضغط على submit لتأكيد التعديل الجديد الخاص بإخفاء الشبكة.

- وبعد أن تختفي الشبكة يتم فصلها من جميع الأجهزة المتصلة بها، حتى يتم التأكد من أن الأشخاص المتصلين بالشبكة هم أصحاب الواي فاي، ويتم فصلها من الأشخاص المخترقين للشبكة.

كيفية إضافة شبكة واي فاي للهاتف

وحتى يتم إعادة اتصال الواي فاي بالهاتف، يجب أن يقوم المستخدم بالدخول إلى إعدادات الواي فاي الموجودة بالموبايل الخاص به، ثم يقوم بإجراء بعض الخطوات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

- يقوم المستخدم بالضغط على إضافة شبكة جديدة.

- ثم يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة باسم شبكة الواي فاي لإدخال الاسم بها.

- وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة كلمة المرور ليقوم بإدخالها.

- وفي النهاية يقوم بالضغط على connect أو توصيل حسب اللغة التي يستخدم بها العميل الهاتف الخاص به، ليتم توصيل الشبكة بالموبايل على الفور.

إخفاء شبكة الواي فاي we من الموبايل

وفي حالة إذا كان يرغب المستخدم في إخفاء شبكة الواي في we من الموبايل، يتبع المستخدم الإجراءات التالية:

- يتم الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالواي فاي من الموبايل.

- ثم الضغط على اسم الشبكة المراد إخفاءها من الهاتف.

- وبعدها يتم اختيار الأيقونة الخاصة بإلغاء التوصيل disconnect، لتختتفي الشبكة من الموبايل على الفور.

نصائح للحفاظ على باقة النت حتى موعد التجديد

وفي حالة إذا رغب المستخدم في الحفاظ على باقة النت حتى موعد التجديد، يجب اتباع بعد النصائح التالية:

- يجب إخفاء اسم شبكة الواي فاي حتى يتم تجنب اختراقها.

- وفي حالة مشاهدة الفيديوهات، يجب أن يحرص المستخدم على أن تكون ذات جودة قليلة.

- يجب تغيير كلمة المرور كل فترة حتى يصعب على الآخرين اختراق الشبكة.

- لا بد من إيقاف الخاصية الخاصة بالتحديث التلقائي على الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي.