ميزة جديدة من «مايكروسوفت» تسهل مشاركة كلمات مرور «الواي فاي» عبر الأجهزة

يمكن أنّ تكون مشاركة كلمات مرور «الواي فاي»، أمرًا صعبًا خاصة مع وجود أحرف وأرقام وكلمات طويلة، لكن لحسن الحظ، فإن أجهزة «آيفون» و«أندوريد» لديها طريقة لمشاركتها بسهولة باستخدام رموز QR.

تفاصيل الميزة الجديدة

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، سيتمكن مستخدمو الكمبيوتر الشخصي، من مشاركة كلمات المرور مع الهواتف الذكية قريبًا، إذ كشف أحدث إصدار تجريبي لنظام التشغيل Windows 11، أن «مايكروسوفت» تعمل على مثل هذه الميزة.

والعمل على تلك الميزة، يعني أنّ جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم، سينشئ رمز QR لشبكة «واي فاي» الخاصة به بحيث يمكن لأي شخص يظهر له الرمز، مسحه ضوئيًا للانضمام، وجرى العثور على تلك الأداة ضمن خصائص الـ«واي فاي»، حيث يتم عرض رمز QR.

موعد طرح الميزة

ويمكن للشخص، استخدام تطبيق الكاميرا بجهازه لمسح الرمز ضوئيًا، وسيجري توصيله تلقائيًا بالشبكة دون الحاجة إلى كتابة كلمة مرور.

ومن بين التعديلات التي جرى إدخالها على نظام تشغيل «مايكروسوفت»، القدرة على معرفة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى قائمة شبكات «واي فاي» الموجودة في منطقة الشخص المحلية.

وبمجرد طرح الإصدار الجديد من Windows 11، سيتمكن الشخص، من منعهم التطبيقات من الوصول إلى موقعه، وذلك عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم الضغط على الخصوصية والأمان، متبوعًا بالموقع.

وأوضحت شركة «مايكروسوفت» العملاقة: «لتبسيط عملية مشاركة موقعك مع التطبيقات الموثوقة، أضفنا أيضًا مطالبة جديدة ستظهر في المرة الأولى التي يحاول فيها التطبيق، الوصول إلى موقعك أو معلومات Wi-Fi، ستعمل هذه المطالبة على تمكين خدمات الموقع والسماح للتطبيق بالوصول إلى موقعك، مما يساعدك على إكمال المهام مثل العثور على الاتجاهات أو التحقق من الطقس دون الانتقال إلى الإعدادات».

وتتوفر كلتا الميزتين الجديدتين حاليًا في أحدث اختبار لنظام التشغيل Windows 11، إصدار المعاينة رقم 25977، وليس من الواضح متى سيكون التحديث متاحًا لعامة الناس.