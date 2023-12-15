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«القاهرة الإخبارية»: تجدد القصف الإسرائيلي على مدارس تؤوي نازحين في غزة

كتب:

منى صلاح
01:48 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»

مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»

أكدت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، دانة أبو شمسية، تجدد القصف الإسرائيلي على مدارس تؤوي نازحين في غزة.

وأشارت المراسلة إلى أن «هناك 5 آلاف شرطي إسرائيلي ينتشرون داخل البلدة القديمة للقدس، كما أنَّ قوات الاحتلال تقيم متاريس حديدية بها».

قوات الاحتلال تلاحق الشبان الفلسطينيين

واستطردت دانة أبو شمسية: «قوات الاحتلال تلاحق الشبان الفلسطينيين في حي وادي الجوز، وإسرائيل توافق على إدخال مساعدات لغزة عبر كرم أبو سالم».

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