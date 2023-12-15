«القاهرة الإخبارية»: تجدد القصف الإسرائيلي على مدارس تؤوي نازحين في غزة
كتب:
منى صلاح
01:48 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»
أكدت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، دانة أبو شمسية، تجدد القصف الإسرائيلي على مدارس تؤوي نازحين في غزة.
وأشارت المراسلة إلى أن «هناك 5 آلاف شرطي إسرائيلي ينتشرون داخل البلدة القديمة للقدس، كما أنَّ قوات الاحتلال تقيم متاريس حديدية بها».
قوات الاحتلال تلاحق الشبان الفلسطينيين
واستطردت دانة أبو شمسية: «قوات الاحتلال تلاحق الشبان الفلسطينيين في حي وادي الجوز، وإسرائيل توافق على إدخال مساعدات لغزة عبر كرم أبو سالم».