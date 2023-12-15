أستاذ علوم سياسية: مصر تعتبر القضية الفلسطينية بمثابة أمن قومي لها

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنَّ مصر منذ اللحظة الأولى لحرب غزة، تبنت الرواية السردية الفلسطينية، لتصير الرواية الأهم، موضحا: «أسباب حرب السابع من أكتوبر هي حالة الاحتقان التي نتجت عن انتهاكات حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي وتنكرها للحقوق الفلسطينية».

مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة للضغط على إسرائيل

وأضاف «الرقب»، في مداخلة هاتفية، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر في إطار جهودها الدبلوماسية، استخدمت «الدبلوماسية» الخشنة في بداية الحرب على غزة، للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهذا ما تم، بجانب المفاوضات حول وقف إطلاق النار على غزة وإعلان الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنَّ مصر تعتبر القضية الفلسطينية بمثابة أمن قومي لها، وقاتلت في كل الساحات ولا زالت تقاتل، لإنهاء الحرب والوصول لآفاق سياسية جديدة منذ اليوم الأول للحرب، والموقف المصري من حرب غزة وإصرارها على أن الحل سياسي لا أمني، لافتاً إلى أنَّ أمريكا نفد صبرها من تصرفات إسرائيل والأيام القادمة ستشهد ترتيبات جديدة.