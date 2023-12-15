زياد ظاظا عن منتقدي فن الراب: أتمنى ينضجوا فكريا ويواكبوا العصر الحالي

علق مطرب الراب زياد ظاظا، على منتقدي أغاني الراب المنتشرة، خلال الفترة الحالية على الساحة الفنية، مؤكدا أنه يخاطب فئة كبيرة من الجمهور.

وقال «ظاظا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يخاطب فئة كبيرة من الجمهور، ويحاول في أغلب الوقت توصيل رسالة للشباب من خلال أغنية هي العمل دائمًا.

زياد ظاظا يرد على منتقديه

وعن منتقدي فن الراب، قال زياد ظاظا: «الناس دي لسه موصلتش لمرحلة الروشنة بتاعتي وبتاعت جيلي، وأتمنى إن هم ينضجوا فكريا، ويحاول يواكبوا العصر الحالي».

أبطال فيلم «60 جنيه»

وفي سياق أخر شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض الفيلم القصير "60 جنيه" للمخرج عمرو سلامة، ومن بطولة نجم الراب المعروف زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى.

قصة «60 جنيه»، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام.

تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والاندماج معه فكريًا، «60 جنيه» بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد، ومونتاج أحمد حافظ.