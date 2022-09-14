زياد ظاظا ووينجي يحييان حفلا غنائيا على مسرح الزمالك غدا

يستعد مطربا الراب زياد ظاظا ووينجي، لإحياء أولى حفلاتهما مساء غد الخميس، على خشبة مسرح الزمالك، تحت شعار «مجنوليا».

وتصدرت أغنية «ذيع» لزياد ظاظا ووينجي، تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، منذ طرحها خلال الساعات الماضية، وتتحدث عن وجهات نظر الشباب في الفترة الحالية من حيث رؤيتهم لطرق المعيشة التي تتناسب معهم.

«عيال لكاكة».. أحدث أغاني زياد ظاظا

يذكر أن نجم الراب الشاب زياد ظاظا، كان أحدث تراكاته الغنائية الشهر الماضي، وتحمل اسم «عيال لكاكة»، وقبلها تراك «على الوضع»، وتدور قصته حول لغة الجيل الجديد والمصطلحات الدارجة.

عفروتو وأبيوسف يتفاعلان مع أغنية «كريتة صريفة»

يذكر أن زياد ظاظا طرح «كريتة صريفة»، التي نالت إعجاب الكثير من نجوم الراب منهم عفروتو، أبيوسف، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام كنوع من أنواع الدعم والإشادة بالتراك.

جدير بالذكر أن ظاظا من مطربي الراب الشباب الذين يحاولون توصيل طريقة تفكير الجيل الجديد من خلال فن الراب.