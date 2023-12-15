حملات نظافة مكثفة ورفع كفاءة الطرق في بيلا بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، في تنفيذ حملات النظافة المكثفة والدورية ورفع كفاءة الطرق بنطاق مركز بيلا، لتحسين منظومة النظافة، وتنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين، والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة للطرق

وقامت رئاسة مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق، وذلك من خلال مسح وتمهيد الشوارع، وتفريغ صناديق القمامة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء وكافة القطاعات بالمدينة، بالإضافة إلى الجمع المنزلي لجميع أنحاء المدينة، إلى جانب رفع كفاءة طرق «بيلا - إبشان»، «إبشان - الكراكات»، «الكراكات - الحامول»، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق وتسوية وتمهيد مداخل المدينة، وجارٍ رفع كفاءة باقي الطرق الواقعة بنطاق مركز بيلا.

تنفيذ حملات النظافة المكثفة والدورية

جاءت الأعمال تحت إشراف علي أمين، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل، وأحمد فتحي، مسؤول جهاز النظافة بالمدينة، وعاطف عبد العظيم، رئيس قرية إبشان، ومعدات الحملة الميكانيكية والوحدة المحلية لقرية إبشان ومشرفي وعمال جهاز النظافة بمجلس مدينة بيلا والوحدة المحلية لقرية إبشان.