«الأوقاف» تفتتح مسجدين في كفر الشيخ والأقصر اليوم

افتتح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مسجد العزقة بقرية أبو غانم التابعة لمركز سيدي سالم غرب، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، وعدد من القيادات التنفيذية وعلماء الأزهر والأوقاف وجماهير غفيرة من رواد المسجد.

«نداءات القرآن الكريم للرسول» محور خطبة الجمعة

وقد أدى الخطبة الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، وكانت تحت عنوان «نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم»، قائلاً: «المتأمل في النداءات القرآنية لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه يُدرك أنها حافلة بأسمى معاني التكريم له صلى الله عليه وسلم، إذ لم يناد الحق سبحانه خاتم أنبيائه ورسله محمداً صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، بل ناداه ربه جل وعلا بما يُدل على عز النبوة وشرف الرسالة، حيث يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}، {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ}».

التزام مساجد كفر الشيخ بخطبة الجمعة

وأكد «بسيوني»، أنّ جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى محافظة كفر الشيخ، ولم يتم رصد أي مخالفات.

وفي السياق ذاته، افتتحت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير المديرية يوم الجمعة، مسجدًا جديدًا من المساجد التى جرى الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد الفتح طافورة بقرية البغدادي بمركز البياضية شرق الأقصر، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة البياضية.