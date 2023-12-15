إنجازات مديرية أوقاف كفر الشيخ خلال 2023.. تطوير وعمارة لبيوت الله

حققت مديرية أوقاف كفر الشيخ خلال عام 2023 عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله عز وجل، والبر وخدمة المجتمع، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف.

إنجازات مديرية أوقاف كفر الشيخ خلال عام 2023

ووفقاً لبيان صادر عن الوحدة فإنّ إنجازات مديرية أوقاف كفر الشيخ خلال عام 2023، التالي:

أولًا: الإنجازات الدعوية

1- القوافل الدعوية: سيرت مديرية أوقاف كفر الشيخ عدد 10 قوافل دعوية خلال العام، وبيانها كالتالي:

• القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف: تم تسيير عدد 4 قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

• القوافل الداخلية بالمديرية: تم تسيير عدد ( 6 ) قافلة دعوية.

2- الأسابيع الدعوية والثقافية: تم تنفيذ عدد 28 أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالإدارات.

3- مجالس الإقراء والندوات العلمية: تم تنفيذ عدد 359 مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المديرية.

4- مجالس الإفتاء والندوات: تم تنفيذ عدد 185 مجلس إفتاء وندوة إفتائية.

5- المنبر الثابت: تم تنفيذ عدد 1457 درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد 37 مسجدًا على مستوى المديرية.

6- الدروس المنهجية: تم تنفيذ عدد 1076 درسًا منهجيًّا، على النحو التالي:

عدد 932 درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وعدد 144 درسًا للواعظات وذلك بعدد 22 مسجدًا على مستوى المديرية.

7- البرنامج الصيفي: تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد 1525 مسجد على مستوى المديرية، بواقع 3 لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد.

8- المبادرات: تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا صلى الله عليه وسلم خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد 160 ندوة بعدد81 مسجدًا على مستوى المديرية.

ثانيًا: المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1- المقارئ القرآنية: عقدت وزارة الأوقاف عدد 10 آلاف و934 مقرأة خلال العام 2023 على النحو التالي:

• مقارئ الأئمة: وعددها 39 مقارئ، وتُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد 1365 مقرأة على مستوى المديرية.

• مقارئ الأعضاء: وعددها 51 مقارئ، وتُعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد 2652 مقرأة على مستوى المديرية.

• مقارئ الجمهور: وعددها 127 مقرأة، وتُعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد 6 آلاف 604 مقرأة على مستوى المديرية.

• المقارئ النموذجية: وعددها 1 مقرأة، وتُعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد 53 مقرأة على مستوى المديرية.

• مقارئ الواعظات: وعددها 1 مقرأة، وتُعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد 52 مقرأة على مستوى المديرية.

2- مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة: وعددها 2 مركز، وتُعقد أيام والاثنين بعد صلاة الظهر، وقد تم عقد عدد 208 مجلسًا على مستوى المديرية.

3- مكاتب التحفيظ:

• مكاتب التحفيظ على درجة: وعددها 4، وتُعقد يوميًّا من الساعة 8 صباحاً حتي العصر عدا الجمعة والسبت، بواقع 1044 حلقة تحفيظ.

• مراكز التلاوة: عدد 2 مركز تلاوة، وتُعقد مرتين كل أسبوع وعدد الدارسين بهما 218 دارساً.

4- التحفيظ عن بُعد:

• التحفيظ عن بُعد: وعدد حلقاتها 2 حلقة تحفيظ، وتُعقد يومياً حسب الجدول المعد لذلك، وتم عقد 218 حلقة.

5- المسابقات القرآنية:

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة.

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية.

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

• الاختبارات الأولية لجميع المسابقات التي تنشر على صفحات الوزارة المعتمدة.

ثالثًا: في مجال التدريب والتثقيف

تم تنفيذ 8 دورات لأكثر من 1200 متدرب، و3 برامج تثقيفية لأكثر من 850 إمامًا وواعظة، وبيانها كالتالي:

• تم تنفيذ عدد 3 برامج ضمن برنامج البناء التثقيفي للأئمة والواعظات، لعدد 850 إمام وواعظة.

• تم تنفيذ عدد 2 دورة تدريبية للعمال الجدد بالمديرية لعدد 4 عمال.

• تم تنفيذ عدد 2 دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد 200 إمامًا بالمديرية.

تم تنفيذ 5 دورات في ترشيد استهلاك المياه لعدد 500 إمام بعدد 5 إدارات.

رابعاً: في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية بمحافظة كفر الشيخ والتي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، والتي بلغت 54 مسجدًا، منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا.

• حصول 12 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

• تم فرش89 مسجدًا، بكمية فرش بلغت 36718.40 متر.

خامسًا: في مجال البر وخدمة المجتمع

• تم توزيع 29 طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية.

• تم توزيع 85 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

وكيل وزارة الأوقاف: المديرية مستمرة في تقديم دورها الدعوي والاجتماعي والتنموي خلال الأعوام المقبلة

ومن جانبه، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، علي استمرار مديرية الأوقاف في تقديم دورها الدعوي والاجتماعي والتنموي خلال الأعوام المقبلة، في ظل توجيهات الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف.