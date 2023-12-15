رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

الرئيس الفلسطيني لـ«سوليفان»: على الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل بوقف عدوانها

كتب:

مريم جاد
03:54 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
محمود عباس الرئيس الفلسطيني

محمود عباس الرئيس الفلسطيني

أفاد محمود عباس الرئيس الفلسطيني لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: أن الهجمات على الفلسطينيين في غزة والضفة يجب أن تتوقف ولا يمكن قبول مخططات إسرائيل بشأن فصل قطاع غزة، لافتًا إلى أنه يجب فتح جميع المعابر في قطاع غزة ومضاعفة المساعدات، بحسب نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «عباس»، أنه على الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل بوقف عدوانها، فقطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من بتنفيذ حل الدولتين.

اقرأ المزيد:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل الفلسطينيين في قطاع غزة

الحكومة الإسرائيلية: نواصل عملياتنا البرية في غزة لتحقيق انتصار كامل

كاتب صحفي: مصر تبذل جهودا مكثفة لدعم أهالي غزة على كل المستويات

«القاهرة الإخبارية»: تجدد القصف الإسرائيلي على مدارس تؤوي نازحين في غزة

مكتب نتنياهو: 132 إسرائيليا محتجزون في قطاع غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع متفرقة في غزة

مطار العريش يستقبل 4 طائرات مساعدات تمهيدا لنقلها إلى غزة

وزير خارجية النرويج: يجب وقف الحرب في غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

وزير التراث الإسرائيلي: يجب احتلال قطاع غزة بالكامل

رئيس الوزراء البلجيكي: الوضع يزداد سوءا في غزة.. ويجب وقف إطلاق النار
بقلم مريم جاد