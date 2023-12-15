الرئيس الفلسطيني لـ«سوليفان»: على الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل بوقف عدوانها

أفاد محمود عباس الرئيس الفلسطيني لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: أن الهجمات على الفلسطينيين في غزة والضفة يجب أن تتوقف ولا يمكن قبول مخططات إسرائيل بشأن فصل قطاع غزة، لافتًا إلى أنه يجب فتح جميع المعابر في قطاع غزة ومضاعفة المساعدات، بحسب نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «عباس»، أنه على الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل بوقف عدوانها، فقطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من بتنفيذ حل الدولتين.