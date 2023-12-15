موعد الامتحان العملي بمادة «المجال الصناعي» للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد الامتحان العملي بمادة «المجال الصناعي» للشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024.

أوضحت المديرية، أنّ موعد امتحان عملي مادة «المجال الصناعي» للشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول سيكون بداية من يوم الأربعاء المقبل، ويستمر حتى الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

وحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّه يُنبه على الموجه الأول بكل إدارة تعليمية الالتزام بالجدول الخاص بالامتحانات العملي للمجال الصناعي «إعدادي عام - إعدادي مهني»، للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، وتوفير الخامات والعدد اللازمة لامتحانات الطلاب بكل مدرسة، والالتزام بنظام الامتحان العملي داخل ورش المجال الصناعي.

إرسال جدول الامتحانات للإدارات التعليمية

وأكدت المديرية، أنّه إرسال جدول امتحان العملي بمادة «المجال الصناعي» للشهادة الإعدادية إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشره في المدارس الإعدادية، أمام الطلاب، إلى جانب التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024، مشيرة إلى أن الامتحانات تنطلق يوم الخميس الموافق 18 يناير وتستمر حتي الأربعاء 24 يناير 2024.