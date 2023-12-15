توزيع 2 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع بسوهاج.. الكيلو بـ27 جنيها

وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج اليوم الجمعة، 2 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو، بعدة قرى تابعة للوحدة المحلية بطما، فضلا عن شنطة الأسرة التي تضم مواد غذائية بأسعار مخفضة ودجاج، ويبدأ سعرها من 100 جنيه.

أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوهاج

قالت المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى توزيع وبيع 2 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو، بمجلس قروي الرياينة بإشراف فتحي أحمد العبد رئيس مجلس قروي الرياينة، والتحرير، والصاوي والحلفا، وجاري العمل على التوزيع والبيع لباقي القرى بدائرة الوحدة المحلية بتواجد ومتابعة مفتش تموين مدرية تموين طما.

مكونات شنطة الأسرة بسوهاج

وأضافت «الشافعي»، يجرى يوميا تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بطما حيث جرى توزيع وبيع شنطة الأسرة التي تضم مواد غذائية أساسية، مابين سكر وأرز ومكرونة وزيت ويبدأ السعر من 100 جنيه، بينما تضم بعض الشنط طبق أوراك بسعر 120 جنيه الشنطة.

وقال عبدالرحمن عيسوي مدير إدارة تموين طما يجرى إحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، بالمركز مع والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعارفضلا عن التوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.