27 جنيها... اعرف أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة في محافظة الدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم توفير عدة أماكن للحصول على السكر بسعر 27 جنيهًا وفقًا لتخفيضات مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها رئاسة الوزراء المصرية، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

أماكن بيع السكر بتخفيضات بالدقهلية

وأضاف «دايرة» في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى تحديد عدة أماكن من أجل شراء السكر في محافظة الدقهلية وهي كالتالي:

- منافذ بيع السلع الغذائية والتي تتواجد داخل كل مركز في محافظة الدقهلية.

- منافذ أمان والتي بلغ عددها نحو 14منفذًا داخل محافظة الدقهلية جرى توزيعها كالتالي:

مدينة دكرنس بجوار مركز الشرطة

- منية النصر بجوار مركز الشرطة

- ميت غمر في دقادوس بجوار نقطة الشرطة

- في السنبلاوين في البستان بجوار شرطة المرافق

- في شربين بجوار المركز

- في نبروه بالميدان العام

- أجا بالقرب من الموقف الخاص بالمدينة

- في المنصورة بالقرب من الاستاد في شارع موقف الأتوبيس الجديد، وفرع آخر في ميدان الهابي لاند، وفرع أمام نقطة الفردوس بالمجزر، وفرع بمنطقة سندوب.

- مدينة طلخا بشارع صلاح سالم بجوار مركز طلخا، وفرع آخر بجوار قوات الأمن بطلخا.

- 14 سيارة متنقلة في المنصورة والسنبلاوين والمطرية وشربين وطلخا.

- منافذ البيع الدائم التي جري إطلاقها في محافظة الدقهلية وتم افتتاح عدد منها وهي:

معرض في شارع الجيش بمدينة المنصورة أمام حي شرق المنصورة

معرض في شارع عبد السلام في التقاطع عارف في مدينة المنصورة

معرض داخل مدينة السنبلاوين بالقرب من منطقة المنشية الحديدة

معارض داخل بني عبيد في « قرية الصلاحات، كفر الصلاحات، وميت فارس، وميت سويد، وقرية أبو المعاطى الباز، واليوسفية».

معرض داخل ميت غمر في «سنفا، أوليلة، بشالوش، سنتماي، دماص، بهيدة، ميت محسن، أتميدة، كوم النور، ميت الفرماوي، سمبو مقام، ميت أبو خالد، الرحمانية، سرنجا، كفر سرنجا، أبو نبهان، الحاكمية، دنديط، هلا، ميت يعيش، تفهنا الأشراف».

معرض في نبروه داخل المعرض الرئيسي بجوار كوبري العمدة.

- ويوجد السكر داخل الهايبرات والمولات التجارية الكبري ومنها هايبر فتح الله وهايبر عوض الله وهايبر كارفور في مدينة المنصورة.

وأكد دايرة أن سعر الكيلو المتاح في التخفيضات بلغ 27 جنية إذ جري تخفيضه من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين والوقوف بجانبهم في الوقت الحالي خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تسببت في ارتفاع ملحوظ في الأسعار.