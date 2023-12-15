أستاذ اقتصاد: إنجازات حياة كريمة والتحالف الوطني ساهمت في انخفاض معدل البطالة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مبادرة حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كانت واحدة من أهم أسباب فكرة تقليص الفجوة التنموية بين أقليم الصعيد والوجه البحري، وبالفعل نجحا في ذلك.

فكرة الهجرة من الريف الى الحضر

وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية، على قناة «إكسترا نيوز»: «لو نظرنا إلى الأرقام، وبمقارنة بسيطة ما بين التقارير التي كانت ترصد أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية، سواء فيما يتعلق بمعدل البطالة أو مستوى الفقر، أو غيره ما بين أقليم الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، سنجد أنه كانت هناك فجوة تنموية كبيرة، وكانت آثارها الاقتصادية لا تلقى بظلالها فقط على أقليم الصعيد، لكن أيضا كانت بتلقي على العاصمة، لأنه لم يكن للمواطن في محافظات الصعيد، الباحث عن التنمية أو مصدر رزق أكبر، سبيل سوى فكرة الهجرة من الريف الى الحضر، فجاءت هذة النوعية من المبادرات لتقليل هذة الفجوة التنموية».

رفع مستوى رفاهية المواطن

وتابع: «توليفة القطاعات التي استهدفتها هذة المبادرات، كانت تتحدث عن المجالات كافة، التي يمكن أن ترفع من مستوى رفاهية المواطن، سواء فيما يتعلق بالخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، او فيما يتعلق بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال الاهتمام بمستوى الرعاية الصحية، وإنشاء مستشفيات، أو من خلال المستوى التعليمي المتعلق برفع الكفاءة للمواطن نفسه، الآن الأرقام تشير الى تقليص هذة الهوة التنموية».