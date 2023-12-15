طرح 98 عمارة سكنية جديدة في الصعيد.. تسهيلات بالسداد والتسليم خلال عام

طرح صندوق التنمية الحضرية، وحدات سكنية جديدة في محافظتي سوهاج والمنيا، على أن يكون تسليم الوحدات كاملة المرافق خلال عام، تشطيب «سوبر لوكس» مع تسهيلات في أنظمة الدفع.

20 عمارة في محافظة سوهاج

كشف صندوق التنمية الحضرية، عن أنه جرى طرح وحدات سكنية في منطقتين بمحافظة سوهاج، إذ شملت منطقة «أرض الشونة»، طرح 6 عمارات على مساحة 4 أفدنة، «أرضي و10 أدوار متكررة لكلِ عمارة»، ويوجد بكل دور 4 وحدات، وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 175 مترًا.

وحدات منطقة «أرض المحلج»، تقام على مساحة 10 أفدنة، تشمل 14 عمارة سكنية، «أرضي و 8 أدوار متكررة لكل عمارة»، وتوجد 8 وحدات بكل دور، بمساحة 113 متر للوحدة، وتضم المنطقة 12 محلا تجاريا.

78 عمارة سكنية في المنيا

ويقام المشروع بمحافظة المنيا، على مساحة 40 فدانا، تشتمل في نطاقها على 78 عمارة سكنية، «دور أرضي + 5 أدوار متكررة لكلِ عمارة»، ويوجد بكل دور 4 وحدات، وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 135 مترًا، وبالنسبة للخدمات، فتحتوي تلك المنطقة على مسجد، و32 محلًا تجاريًا ضمن مول تجاري، وملعبين خماسيين، وحضانة ومخبز.

وخصص صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع، وهو «15444»؛ بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.