«بيطري المنيا»: تنظيم 4 قوافل مجانية لفحص الماشية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن تنظيم 4 قوافل بيطرية مجانية بقريتي أسطال ودفش بمركز سمالوط، وقريتي قصر هور والبياضية بمركز ملوى، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة المنيا، في إطار مبادرة حياة كريمة.

توفير الدعم والرعاية البيطرية بالقرى

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال القوافل البيطرية المجانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية بالقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية بدأت اليوم الأربعاء في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بقرية أسطال بمركز سمالوط، وغدا الخميس 14 ديسمبر بقرية دفش بسمالوط، و15 ديسمبر بقرية قصر هور بملوي، والسبت 16 ديسمبر بقرية البياضية بمركز ملوي، بالتعاون مع فريق طبي بيطري متخصص من معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى حفاظا على الثروة الحيوانية من خلال تطعيم الماشية للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية وفحص وتحصين وعلاج مجاني وإجراء العمليات الجراحية، إلى جانب عقد اللقاءات الإرشادية مع المربين.