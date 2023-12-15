المتحدث باسم أونروا: 155 مرفقا في قطاع غزة تحول إلى مركز لإيواء النازحين

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم أونروا، إن 155 من أصل 196 من مرافقنا في قطاع غزة، تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين.

وأكد المتحدث باسم أونروا، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستشفيات في جنوب قطاع غزة، تعمل بشكل جزئي، وتقدم رعاية طبية أولية.

وأشار إلى أنه «لدينا 8 مراكز صحية في قطاع غزة من أصل 22 تستقبل الجرحى، وعلى إسرائيل تحديد مناطق آمنة في القطاع، حتى يمكن تنفيذ استجابة إنسانية تجاه الفلسطينيين».

لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

وشدد «أبو خلف» على «تضرر عدد كبير من المرافق المدنية ومراكز الإيواء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة يلجأ إليه الفلسطينيون حتى مراكز الإيواء».

وتابع: «يجب فتح معبر كرم أبو سالم، والسماح بإدخال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة».