محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يدمر كل مقومات الحياة داخل قطاع غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، إنَّ زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لتل أبيب أمس، بمثابة تقييم للأحداث التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وهو أمر معتاد خاصة منذ بداية الحرب والزيارات متكررة من وزير الخارجية الأمريكي كما أنَّ هناك زيارة مرتقبة لكيان الاحتلال من وزير الدفاع الأمريكي خلال الأيام القادمة.

الزيارات الأمريكية تعزيز للدور الإسرائيلي في الحرب على غزة

وأضاف «الحرازين»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، الزيارات المتكررة من مسؤولي الإدارة الأمريكية للكيان الإسرائيلي ما هو إلا عملية تعزيز للدور الاسرائيلي في الحرب على غزة، لافتاً إلى أنَّ هناك محاولات لاستعجال تحقيق الأهداف الوهمية للحرب والتي لم تنجح سلطات الاحتلال بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق أياً منها سوى الدمار الكبير الذي حل بقطاع غزة خاصة على المستوى الإنساني وحجم المعاناة الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

أمريكا تواصل تقديم الدعم لدولة الاحتلال

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، «عملية تدمير كامل لكافة مقومات الحياة بداخل قطاع غزة، من شبكات مياه وكهرباء واتصالات ومستشفيات ومدارس وكل ما يتعلق بالحياة في القطاع تم تدميره بشكل ممنهج ومبرمج، ومع ذلك تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم الكامل لدولة الاحتلال».