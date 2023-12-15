تقرير إسرائيلي يكشف زيادة كبيرة في أعداد المعاقين بين جنوده

كشفت منظمة المعاقين التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أعداد مرعبة بين الجنود الإسرائيليين، الذين أصبحوا معاقين بشكل دائم، وهي الأعداد التي تم رصدها بشكل رسمي، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

أعداد المعاقين في الجيش الإسرائيلي

وبحسب منظمة المعاقين التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فإن هناك ما لا يقل عن 3500 معاق جديد بشكل دائم بين الجنود الإسرائيليين، أغلبهم أصُيب ببتر في الأطراف والعمى الكلي بسبب المعارك التي تدور في قطاع غزة حاليًا.

وقالت الصحيفة العبرية، إن هذا العدد من الإصابات بين الجنود لم نشهده من قبل، فأكثر من 58% من الجنود المصابين يعانون من إصابات خطيرة في أيديهم وأرجلهم، مما يضطر الأطباء في أغلب الأحيان إلى البتر لإنقاذ حياتهم.

وقال نائب المدير العام ورئيس قسم إعادة التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 12% من إصابات الجنود تكون داخلية، وبالأخص الكلى والطحال وغيرها من الأعضاء الداخلية.

وتابع أن أكثر من 50% من الجنود المصابين و7% من الجيش، يعانون من مشاكل وأزمات نفسيه، مع توقعات بارتفاع تلك النسب بشكل كبير مع دخول الحرب في غزة إلى مراحل متقدمة أكثر.

أعداد القتلى من جيش الاحتلال الإسرائيلي

وحتى صباح اليوم، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين ارتفع ليصبح 117 عسكريًا، منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة من الـ27 من أكتوبر الماضي.