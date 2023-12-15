مواصفات الشقق السكنية الجديدة في 8 محافظات.. سوبر لوكس ومساحات تصل لـ 182 مترا

أعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، طرح شقق سكنية في 8 محافظات ما بين الشمال والجنوب هي محافظات، القليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ بالشمال وبالجنوب سوهاج والمنيا والفيوم والوسط القاهرة، ومن المُقرر أن تٌسلم إلى المستفيدين منها كاملة المرافق خلال عام، من التعاقد بنظام تشطيب «سوبر لوكس»، مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع، توافق كل مستفيد وفقا للدخل الشهري، ونظام السداد.

مواصفات الوحدات السكنية بصندوق التنمية الحضارية

حدد صندوق التنمية الحضارية مواصفات للوحدات السكنية المطروحة ما بين المساحة والمكان والمرافق كالتالي،

مواصفات الوحدات السكنية بالقاهرة

تبدأ مساحة الوحدات السكنية من 78 مترا و113 مترًا، و182 مترا وتشمل العديد من الخدمات التي يحتاج لها المواطنون من خدمات ومسجد، وملاعب رياضية، محلات تجارية، وجراجات سطحية وبدروم، وخدمة غرف جمع القمامة وفصلها، وتتكون العمارة السكنية من 9 أدوار، بالإضافة للأرضي، يضم كل دور من 6 حتى 8 وحدات سكنية جميعها تشطيب سوبر لوكس.

مواصفات الوحدات السكنية بالقليوبية

تبدأ المساحة من 113 مترا ويوجد بكل دور 8 وحدات، ويتكون البناء من 10 أدوار، بالإضافة للأرضي، جميعها تشطيب سوبر لوكس، وتضم عدة خدمات منها مساجد ومخبز وحضانة وملعب خماسي و محلات تجاريًة.

مواصفات الوحدات السكنية بسوهاج

بدأ مساحة الوحدات من 113 مترا حتى 175 مترًا، تتكون المباني من 8 أدوار، بالإضافة للأرضي أو 10 أدوار والأرضي، ويضم الدور 4 وحدات وجميعها تشطيب سوبر لوكس وتضم عدة خدمات منها محلات تجارية.

مواصفات الوحدات السكنية بالمنيا

تبدأ مساحة الوحدات السكنية من 135 مترا في مبان مكونة من أرضي + 5 أدوار بكل دور 4 وحدات، تشطيب سوبر لوكس وتضم عدة خدمات منها مسجدا، و32 محلًا تجاريًا وملعبين خماسيين، وحضانة ومخبز.

مواصفات الوحدات السكنية بالشرقية

تبدأ المساحات من 136 مترا ويتكون المبنى من دور أرضي و8 أدوار متكررة لكلِ عمارة بكل دور 4 وحدات، تشطيب سوبر لوكس وتضم عددا من الخدمات منها مسجدا، حضانة، مخبز، ملعب خماسي، و32 محلًا تجاريًا، محطة رفع صرف صحي، موزع كهرباء، وخزان.

مواصفات الوحدات السكنية كفر الشيخ

تبدأ المساحة من 113 مترا في عمارات سكنية تتكون من أرضي + 11 دورا متكررا بواقع 8 وحدات لكل دور تشطيب سوبر لوكس، وتضم المنطقة عدة خدمات منها مساجد ومحلات تجارية ووحدة صحية وملاعب.

مواصفات الوحدات السكنية بالدقهلية

تبدأ المساحة من 172 مترا في مبان مكونة من دور أرضي و10 أدوار متكررة بالدور الواحد 6 وحدات سكنية، يضم عدة خدمات منها حضانة، ووحدة صحية، ومحطة رفع صرف صحي، ومُوزع كهرباء، وجميع الوحدات تشطيب سوبر لوكس.

مواصفات الوحدات السكنية بالفيوم

تبدأ مساحة الوحدات السكنية على 113 مترا بمبان تتكون من دور أرضي + 9 أدوار متكررة بكل دور 8 وحدات، تشطيب سوبر لوكس ويضم وحدات تجارية وعدد من الخدمات.

طريقة الحجز والأسعار

خصص صندوق التنمية الحضرية للحجز ومعرفة الأسعار، واختيار الطريقة الأنسب للسداد في الـ8 محافظات، خط ساخن للمشروع، وهو «15444»، تسهيلا على المواطنين.