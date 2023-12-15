طرح وحدات سكنية للحجز في 217 عمارة بـ4 محافظات بتسهيلات

طرح صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء وحدات سكنية بـ217 عمارة سكنية للمواطنين الراغبين في الحجز في 4 محافظات بالدلتا وهي «القليوبية - الشرقية - كفر الشيخ - الدقهلية» بمساحات مختلفة للوحدات السكنية.

أماكن ومساحات الوحدات السكنية المطروحة في القليوبية

وكشف صندوق التنمية الحضرية أنه تم طرح وحدات السكنية بمنطقة «الأوقاف» بشبرا، بإجمالي مساحة المشروع تصل إلى 23 فدانًا تشمل في إطارها 25 عمارة سكنية، بعدد أدوار «أرضي + 10 أدوار متكررة لكلِ عمارة»، ويوجد بكل دور 8 وحدات، متوسط مساحة الواحدة منها يبلغ 113 مترًا، لافتا إلى أنه يوجد مسجدان ومخبز وحضانة وملعب خماسي و16 محلًا تجاريًا.

أماكن ومساحات الوحدات السكنية المطروحة في الشرقية

وأشار صندوق التنمية الحضرية في بيان إلى أن المشروع بمحافظة الشرقية يتم على مساحة 21.8 فدان بمنطقة «الحريري»، حيث يشمل 40 عمارة سكنية، بعدد أدوار «أرضي + 8 أدوار متكررة لكلِ عمارة»، كما يوجد بكل دور 4 وحدات، ويصل متوسط مساحة الوحدة إلى 136 مترًا، موضحًا تميُز المنطقة بعدد من الخدمات التي من بينها: مسجد، حضانة، مخبز، ملعب خماسي، 32 محلًا تجاريًا، محطة رفع عمارة سكنية موزع كهرباء، وخزان.

أماكن ومساحات الوحدات السكنية المطروحة في كفر الشيخ

وأوضح صندوق التنمية الحضرية إن محافظة كفر الشيخ شهدت إقامة مشروعين للطرح؛ الأول على مساحة 108 أفدنة، ويشمل 109 عمارات سكنية، عدد أدوار كل منها «أرضي + 11 دورا متكررا»، بواقع 8 وحدات لكل دور، وبمتوسط مساحة 113 مترًا للوحدة، لافتا إلى أن المشروع الثاني يُقام على مساحة 30 فدانًا بعدد 33 عمارة وعدد أدوار «أرضي + 11 دورا متكررا لكلِ عمارة»، وفي كل دور يوجد 8 وحدات تبلغ مساحة الواحدة منها 113 مترًا أيضًا. وتحتوي المنطقتان على مساجد ومحلات تجارية ووحدة صحية وملاعب، وذلك في نطاق المشروع.

أماكن ومساحات الوحدات السكنية المطروحة في الدقهلية

وقال صندوق التنمية الحضرية إنه بالنسبة لمحافظة الدقهلية، فيُقام مشروع طرح الوحدات السكنية الجديدة، على مساحة 6 أفدنة، بـ10 عمارات، عدد أدوار كل منها «أرضي + 10 أدوار متكررة»، حيث يوجد بالدور الواحد 6 وحدات سكنية متوسط مساحتها يصل إلى 172 مترًا، لافتا إلى أن المشروع يشهد وجود حضانة، ووحدة صحية، ومحطة رفع صرف صحي، وموزع كهرباء.

تسهيلات في أنظمة الدفع

وكشف الصندوق أنه من المُقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب «سوبر لوكس»، مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع، لافتا إلى أنه تم تخصيص رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444 بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.