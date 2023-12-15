طرح 2000 وحدة سكنية «سوبر لوكس» في القليوبية.. التفاصيل وطرق الحجز

أعلن صندوق التنمية الحضارية بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، طرح 2000 وحدة سكنية بنظام تشطيب «سوبر لوكس»، مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع، للمستفيدين من المواطنين.

وحدد الصندوق، أماكن الوحدات السكنية الجديدة بالمحافظة في منطقة «الأوقاف» بمدينة شبرا، على أنّ تُسلم الوحدات السكنية للمستفيدين خلال عام من التعاقد.

تفاصيل مشروع الإسكان الجديد بالقليوبية

وأوضح صندوق التنمية الحضارية بالقليوبية، في بيان له، أنّ مساحة مشروع الوحدات السكنية الجديدة تصل إلى 23 فدانًا تشمل 25 عمارة سكنية، يتكون كلا منها من 11 دورًا بينها الأرضي «أرضي + 10 أدوار متكررة لكلِ عمارة»، يوجد بكل دور من 10 أدوار، 8 وحدات سكنية، وتبلغ مساحة الواحدة منها 113 مترًا، بإجمالي 80 وحدة سكنية في كل عمارة.

كما يوجد مسجدان ومخبز وحضانة وملعب خماسي و16 محلًا تجاريًا في العمارات السكنية.

طرق حجز الوحدات السكنية بالقليوبية

وخصص صندوق التنمية الحضرية بمحافظة القليوبية، رقما للخط الساخن للمشروع لتلقي الاستفسارات من المواطنين هو «15444»؛ بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز والاستعلام عن المشروع، خاصة أنظمة الدفع وتسهيلاتها، التي تناسب كل الفئات المستهدفة من المشروع، إذ يجري الحجز للمشروع وتحديد قيمة الوحدات السكنية عبر التواصل الهاتفي، بما يتوافق مع كل مستفيد ودخلة ونظام السداد المتبع.