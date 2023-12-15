«اتفرج ببلاش».. طريقة مشاهدة لقاء الأهلي واتحاد جدة مجانا في مونديال الأندية| عاجل

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، في إطار منافسات كأس العالم للأندية، المقامة على الأراضي السعودية.

قنوات مجانية ناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

رغبة جماهير الكرة العربية خاصة المصرية في متابعة أحداث المباراة فور انطلاقها، يدفعهم للبحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، لذلك نرصد لكم كافة الوسائل المفتوحة الناقلة للمباراة الهامة، خلال التقرير التالي.

ما هي الوسائل المجانية الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي بطريقة مجانية عبر الوسائل التالية:

قناة Varzesh HD، عبر القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، بتردد 11555، واستقطاب رأسي V، ومعدل ترميز 30000.

قناة Football HD، عبر القمر الصناعي الياه سات، بتردد 11785، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

قناة CBC Sport HD، عبر القمر الصناعي Europe*Star 1، بتردد 11135، واستقطاب أفقي H، بمعدل ترميز 27500.

كما يمكن متابعة المباراة عبر:

محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

ومن المنتظر أن تنقل قناة SSC1 HD، مباراة الأهلي والاتحاد السعودي، باعتبارها الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية، ويعلق على اللقاء كلا من فهد العتيبي ومدحت شلبي.

ويمكن مشاهدة المباراة أيضًا عبر القنوات التالية.

Sport TV1 Portugal.

Arena Sport 5 HD Serbia.

Arena Sport 1 HD BiH.

Max Sport 1 HD.

TNT Sports 6.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية، اليوم، في تمام الساعة 8 مساءً، بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، 10 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، وأحمد حجازي، وحسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، وفابينيو، وفيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينهو، إيجور كورنادو، عبد الرزاق حمد الله، وكريم بنزيما.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد جدة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا.