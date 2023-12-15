5 طرق مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين الأهلي والاتحاد السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، المقامة على الأراضي السعودية.

ويرغب جماهير الكرة المصرية في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي، لذلك نوضح لكم كافة الوسائل المجانية الناقلة للمباراة، خلال التقرير التالي..

5 وسائل مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

يمكن مشاهدة المباراة بطريقة مجانية عبر الوسائل التالية..

قناة Varzesh HD، عبر القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، بتردد 11555، واستقطاب رأسي V، ومعدل ترميز 30000.

قناة Football HD، عبر القمر الصناعي الياه سات، بتردد 11785، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

قناة CBC Sport HD، عبر القمر الصناعي Europe*Star 1، بتردد 11135، واستقطاب أفقي H، بمعدل ترميز 27500.

محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد جدة

وكشف سيد معوض، لاعب لأهلي السابق، عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد السعودي في تصريحات تلفزيونية، كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور (عمرو السولية قد يشارك).

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي يدخل المباراة باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الاتحاد السعودي اللقاء باعتباره بطلا للدوري السعودي، حيث تقام المباراة على الأراضي السعودية، وذلك بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 3 أهداف دون رد.