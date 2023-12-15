خبير بيئي: مليون طائر نورس يهاجر إلى مصر في فصل الشتاء

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئية والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، أن مصر مقصد هام بالنسبة للطيور المهاجرة، التي من بينها طيور النورس، حيث تًقدم خلال فصل الربيع والشتاء أعداد كبيرة منها، ويكون مقصدها بحيرات مصر، التي من بينها بحيرة البرلس، في شمال محافظات الدلتا، بمحافظة كفر الشيخ.

قدوم نحو مليون طائر من النورس

وأوضح الدكتور «علام»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن طيور النورس هي أكثر الطيور المهاجرة من شرق وغرب أوروبا إلى بحيرات مصر، وبحيرة البرلس، حيث تٌقدر بنحو مليون طائر سنويا، مشيرا أن طائر النورس لها عائلة كبيرة ومٌتنوعة الأشكال.

5 ملامح وراثية لطيور النورس

وأشار الدكتور «علام»، أن طيور النورس تتميز ملامحها الوراثية كالتالي:

- تعتبر النوارس من الطيور القوية ذات الأجنحة الطويلة.

- تعد النوارس من الطيور ذات منقار سميك ومعقوف.

- كما تكون أقدامها مكشوفة بالكامل وتشبه أقدام البط.

- كما تتميز طيور النورس أن لها أجنحة واسعة، علاوة على ذيول ذات زوايا حادة، أو زوايا مستديرة لكل طائر.

- عائلة النوارس لها العديد من الأنواع والألوان، التي تضم 43 نوع منها.