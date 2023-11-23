جمعية الصيد الآلي: الاهتمام بتطوير بحيرة البرلس وفر 5 آلاف فرصة عمل

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن اهتمام الدولة المصرية، ووزارة الزراعة، بتعميق وتطهير بحيرة البرلس من الغاب والبوص والحشائش، وتعميق الممر المائي الرابط بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البرلس، كان سببًا في توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدة.

زيادة المخزون السمكي ببحيرة البرلس

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن تطوير بحيرة البرلس، في كفر الشيخ، أدى إلى زيادة المخزون السمكي بالبحيرة، فأصبح سببًا في فتح أبواب رزق جديدة للكثير من الأسر في مدينة البرلس، وبلطيم، وكذلك عمل المئات من الشباب المسئولين عن مئات الأسر.

شكرًا للرئيس السيسي على تطوير بحيرات مصر

وأضاف أن تطوير بحيرة البرلس بهذا الأمر الرائع جعل منها مصدر رزق للآلاف من الصيادين الجدد والقدامى، هو أمر يعود لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي يشعر بالصيادين البسطاء، وحرصه على تطوير بحيرات مصر كثروة سمكية كبيرة تعود بالنفع على الصيادين، وعلى جموع الشعب المصري، ومن هنا نقول للرئيس، شكرًا يا ريس من القلب.