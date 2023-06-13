أمطار غزيرة في كفر الشيخ.. ورعدية على سواحل بحيرة البرلس

شهدت محافظة كفر الشيخ منذ قليل سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق، ومتوسطة على سواحل المحافظة في البرلس، وارتفعت حالة الأمواج في مياه البحر الأبيض المتوسط إذ تخطت حاجز الثلاثة أمتار ونصف جراء سرعة الرياح، ما يتطلب توخي الحظر من قبل الصيادين في البرلس قبل الإبحار.

طقس كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

وسادت حالة من الطقس البارد على المدن الساحلية في كفر الشيخ، وسط ظهور غيوم وسحب منخفضة في السماء، وسماع أصوات الرعد يدوي في كل أرجاء المحافظة وبسواحل البرلس.

حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ تبلغ نحو 8 كيلومترات/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 7%، وكذلك الرطوبة بلغت 62%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 34 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.