«القاهرة الإخبارية»: القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة كتب: شروق مراد 06:54 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023 عاجل القاهرة الإخبارية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت من غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 70 فلسطينيا بمنطقة الصفطاوي شمال غزة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكز الإيواء شمال وجنوب غزة الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق في غزة ادعى أنها آمنة وزير الخارجية الفلسطيني: نسعى لتفادي المجاعة في غزة سيناريوهات الحكم في قطاع غزة.. هل لإسرائيل وأمريكا أم فلسطين؟ صافرات الإنذار تدوي بالقدس المحتلة تزامنا مع إطلاق رشقة صاروخية من غزة غزة فلسطين القبة الحديدية صواريخ بقلم شروق مراد