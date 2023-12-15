عاجل.. الآن مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة مجانا.. تابع التفاصيل

أصبحت طريقة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة مباشر الآن مجانا في كأس العالم للأندية، تحظى باهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جماهير الكرة المصرية، لمتابعة القمة العربية التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي، كافة الوسائل المجانية والمشفرة الناقلة للقاء.

مباشر الآن.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة مجانا

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة مجانا، عبر 3 قنوات عبر أقمار صناعية معينة، يمكن تنزيلها بتنزيل الترددات التالية..

قناة Varzesh HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، بإدخال تردد 11555، واستقطاب رأسي، ومعدل ترميز 30000.

قناة Football HD، ، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي الياه سات، بإدخال تردد 11785، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

قناة CBC Sport HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Europe*Star 1، بإدخال تردد 11135، واستقطاب أفقي H، بمعدل ترميز 27500.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة عبر قنوات مشفرة

تنقل المباراة حصريًا عبر قناة SSC1 HD، بتعليق كل من فهد العتيبي ومدحت شلبي، كما يمكن متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات المشفرة، تتمثل في التالي..

Sport TV1 Portugal.

Arena Sport 5 HD Serbia.

Arena Sport 1 HD BiH.

Max Sport 1 HD.

TNT Sports 6.

طريقة متابعة مباراة الأهلي واتحاد جدة عبر الراديو

يمكن متابعة مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي، عبرمحطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7، ومحطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

تشكيل الأهلي أمام اتحاد جدة

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة، كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.