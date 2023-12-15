جدول امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائية في الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية عن جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة الشرقية، المقرر انطلاقها خلال الترم الأول هذا الشهر.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023

- يوم الأحد 17 ديسمبر 2023

- مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

- مادة الرياضيات ومادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

مادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

- مادة المهارات المهنية مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

جدول امتحان المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي

- يوم الأحد 17 ديسمبر 2023: مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023: مادة الرياضيات ومادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023: مادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023: مادة المهارات المهنية مادة تكنولوجيا المعلومات

جدول امتحان المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي

- يوم الأحد 17 ديسمبر 2023

- مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023: مادة الرياضيات ومادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023: مادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

مادة المهارات المهنية مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.