«الجونة» تستقبل زوارا من كل أنحاء العالم.. مشاهير بمهرجان استثنائي تضامنا مع غزة

تشهد الجونة توافدًا كبيرًا من الزائرين والسياح الأجانب، تزامنًا مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدُّوَليّ، في دورته السادسة، بحضور كوكبة من النجوم والمشاهير في دورة استثنائية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

توافد الزائرين على مهرجان الجونة

استقبلت الجونة آلاف الزائرين خلال الساعات الماضية من المصريين والأجانب الذين يتوافدون على الفنادق والمنتجعات السياحية، التي تضم أكثر من 12 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا ومئات الشاليهات والفيلات الخاصة، وعشرات الكافيهات والمطاعم السياحية، ومارينا عالمي اليخوت ومنطقة وسط البلد، ومنتزهات ومماشي سياحية ومينا يخوت ومناطق ترفيهية.

الجونة تجذب المشاهير

من جانبه، أشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الجونة مدينة متكاملة تضم مدارس خاصة ودور عبادة ومستشفى خاص ومكتب توثيق وعشرات مكاتب الخدمات السياحية، ومكاتب حجز رحلات السفر، ورحلات البحرية وعشرات شركات السياحة، وآلاف الأيدي العاملة.

وأكد أن الجونة تستقطب النجوم والمشاهير لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية هائلة، وتلقب بسياحة الأثرياء حيث تمتلك ميناء يخوت هو الأغلى في العالم، يضم أغلى اليخوت السياحية الفارهة، تستضيف مسابقات رالي السيارات والصحراء والدراجات البخارية والطائرات الخاصة.