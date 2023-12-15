أماكن فسح في الغردقة للاحتفال برأس السنة.. مزارات سياحية مجانية

بدأت الغردقة الاستعداد مبكرا لاحتفالات رأس السنة، وتتلقى فنادق الغردقة الحجوزات خلال الفترة الحالية، حيث يتوافد الآلاف للاحتفال برأس السنة في الفنادق والمنتجعات السياحية من المصريين والأجانب من مختلف جنسيات العالم، حيث تضم الغردقة أماكن للفسح برأس السنة بأقل الأسعار، وكذلك عدد من المزارات السياحية المجانية.

الاحتفال برأس السنة في الغردقة

وأشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن استعدادات مدينة الغردقة للاحتفال برأس السنة بدأت مبكرا، حيث ملأت الزينة الشوارع والميادين، وتم تعليق مجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس أمام المنشآت السياحية، ورفع حالة الطوارئ.

أماكن الفسح في رأس السنة بالغردقة

ولفت إلى أن الغردقة تضم عددا من أماكن الفسح والخروجات والمزارات السياحية لقضاء احتفال رأس السنة بأقل الأسعار، منها الممشى السياحي وممشى شيري وممشى الكوثر وممشى فلفلة وممشى مارينا السياحي وممشى الأحياء وممشى هاواي، وكلها مجانية.

مزارات سياحية مجانا برأس السنة

وأضاف أن كل ممشى سياحي يضم عددا من الكافيهات والمطاعم السياحية التي تنظم حفلات رأس السنة، ويتوافد عليها آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من جميع دول العالم.

رفع درجة الاستعداد للاحتفال برأس السنة

ورفعت أجهزة مدينة الغردقة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال رأس السنة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن مديريات الصحة ومرفق الإسعاف ورؤساء الأحياء والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة الإبلاغ عن أي طوارئ.