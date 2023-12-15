هادي الباجوري: كتابة الجزء الثاني من فيلم «هيبتا» استغرقت 6 سنوات

كشف المخرج هادي الباجوري، عن التفاصيل الأخيرة للجزء الثاني من فيلم «هيبتا»، وذلك بعد نجاح الجزء الأول بعد عرضه الفترة الماضية.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم هيبتا

وقال هادي الباجوري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم استغرقوا 6 سنوات لكتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلم «هيبتا»، حتي يخرج بشكل جيد، وذلك بعد انتظار الجمهور لفترة طويلة.

وأضاف أنهم ينتهون خلال الفترة الحالية من جميع التحضيرات النهائية للعمل، إذ من المقرر بدء التصوير خلال الشهرين المقبلين، بعد تسكين جميع شخصيات العمل.

أبطال الفيلم وأحداثه

خلال أحداث فيلم «هيبتا» يقرر الدكتور شكري مختار «ماجد الكدواني» اختصاصي علم النفس أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة باﻹجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.