أستاذ علاقات دولية: أمريكا تناور في غزة لكسب وقت أكبر لصالح الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، تعكس نوعاً من الرؤية الأمريكية المتمثلة في الدعم الإسرائيلي المطلق غير المشروط، لكن على صعيد آخر الرؤية الأمريكية تثبت على المستوى الاستراتيجي في الشرق الأوسط أنها ما زالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتحكم في المعادلة السياسية والأمنية بالشرق الأوسط.

خصم رصيد أمريكا الاستراتيجي

وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، يرجع ذلك إلى ما حدث في الفترة القصيرة الماضية من خصم رصيد الولايات المتحدة الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بسبب دعمها المطلق لإسرائيل، ومن ثم سيخصم من رصيدها لصالح منافسيها التقليديين وهي روسيا والصين، وظهر ذلك بجلاء في حفاوة الاستقبال التي حدثت مؤخرا للرئيس الروسي في الإمارات والسعودية.

تحقيق المزيد من سياسة الأرض المحروقة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تناور بتصريحاتها خلال الفترة الحالية، وتتعمد إظهار نوع ما الاختلاف بين إدارة جو بايدن والسياسات الحالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن في المجمل كل ذلك أوراق تلعب بها أمريكا بهدف استهلاك وقت أكبر لتحقيق المزيد من سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل خلال الوضع الراهن.