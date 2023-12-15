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نسرين طافش تدعم فلسطين في مهرجان الجونة

كتب:

بسمة شطا
09:46 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
نسرين طافش

نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش، على حضور ريد كاربت الفيلم الفلسطيني «الأستاذ»، الذي يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة.

نسرين طافش تدعم القضية الفلسطينة

وخلال خضور الفنانة نسرين طافش علي الريد كاربت، حرصت على إعلان دعمها لفلسطين، من خلال ارتداء كفوف في يدها مرسوم عليها علم فلسطين.

يذكر أن الفيلم الفلسطيني من إخراج فرح نابلسي، وينطلق العرض مساء الليلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

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