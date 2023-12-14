مدير مهرجان الجونة السينمائي: الدورة السادسة تأجلت بسبب ما يجري بالأراضي الفلسطينية

تقام حاليا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وبحضور عدد كبير من صناع السينما ونجومها.

سبب تأجيل الدورة السادسة من المهرجان

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، خلال حفل الافتتاح: «الضيوف الأعزاء باسم مهرجان الجونة بالدورة السادسة أود أن أرحب بكم. خلال السنوات الست الماضية قابل المهرجان تحديات كبيرة، ولكن خرج المهرجان من هذه التحديات بشكل أقوى وأكبر، وقررنا تأجيل الدورة السادسة منذ شهرين، بسبب ما حدث داخل الأراضي الفلسطينية».

وأضاف أن سبب إقامة مهرجان الجونة السينمائي في هذا التوقيت، رغم استمرار القصف على الدولة الفلسطينية، هو إيمانهم بدور الثقافة والفن.

أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة

وشهد الحفل عرض فيلم بعنوان «فلسطين ومعاناة الشعوب»، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي، وشاركت المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وشدت إلينا أغنية بعنوان «خلص الحكي» وذلك تعبيرا عن الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية.