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كبير الباحثين في مركز جنيف الأمني: إسرائيل أصبحت أكثر انعزالا عن العالم

كتب:

منتصر سليمان
10:32 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
كبير الباحثين بمركز جنيف الأمني

كبير الباحثين بمركز جنيف الأمني

قال مارك فينود، كبير الباحثين في مركز جنيف الأمني، إن إسرائيل أصبحت أكثر انعزالا عن العالم، وعليها أن تحترم قوانين الحرب، وأن توقف الهجمات على المدنيين في غزة.

وأضاف كبير الباحثين في مركز جنيف، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»: «يجب العمل على تقديم مزيد من الدعم لحل الدولتين، ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، واتخاذ خطوات أكثر إنسانية لإطلاق سراح المحتجزين». 

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بقلم منتصر سليمان