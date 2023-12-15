مندوب فلسطين لدى «الأمم المتحدة»: «الجمعية العامة» تحركت من أجل الإنسانية

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن 153 دولة صوتت لصالح وقف إطلاق النار في غزة، والجمعية العامة للأمم المتحدة تحركت من أجل الإنسانية، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أنه يجب أن يتبع التصويت لوقف إطلاق النار في غزة، تحركا جماعيا حاسما، يضمن تنفيذ القرار دون أي تأخير.

وتابع أن ما يحدث في قطاع غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.