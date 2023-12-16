غلق كوبرى أخميم العلوي للصيانة.. اعرف الطرق البديلة

قررت محافظة سوهاج بتشكيل لجنة، بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة سوهاج، من الخبراء والفنيين لمعاينة كوبري أخميم المعدني العلوي بسوهاج والوقوف على حالته الإنشائية، وعاينت اللجنة بالفعل الكوبري وتبين لها وجود شروخ نافذة في معظم البلاطات الخرسانية من أعلى لأسفل، ما قد يعرض الكوبري وسلامة المواطنين للخطر خاصة مع الكثافات المرورية اليومية العالية، بالإضافة لوجود أعطال متكررة أثناء فتح وغلق الكوبري المعدني عند مرور السفن السياحية.

الطرق البديلة بكوبري سوهاج

وبناء عليه تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل الصيانة العاجلة المطلوبة لكوبري أخميم وذلك تجنبا للمخاطر الكبيرة المحتملة، والبدء في أعمال الصيانة وذلك بداية من غد السبت، وتم الاتفاق على ترك رصيف من أرصفة الكوبري لمرور المشاه، وكذلك ترك حارة مرورية للسيارات لاستخدامها طبقا لاتجاه الحركة المرورية في ساعه الذروة وذلك طبقا لتعليمات المرور، وكذلك تكليف هيئة الطرق ومديرية الطرق بتمهيد وجاهزية الطرق البديلة وهي «طريق المدينة الطبية، ومدخل سوهاج الجنوبي» علي أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمه لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين.

تشكيل ورديات للعمل

ووجه محافظ سوهاج بتشكيل ورديات عمل تضمن استمرار العمل على مدار 24 ساعة لسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء منه.