إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في سوهاج

نفذت مدينة جرجا بسوهاج، حملة مكبرة على القرى التابعة التابعة لها، لإزالة مخالفات البناء بتوجيهات من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

ترأس الحملة المدير العام للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، عاطف الصمطي، وأسفرت عن التصدي لـ10 حالات مخالفات للبناء بدون ترخيص.

إزالة 8 حالات بناء لأعمدة خرسانية وحوائط

وجرى خلال الحملة إزالة 8 حالات بناء مخالف، تضم أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب والأسمنت، وإزالة قواعد خرسانية وردمها في منطقة الحوزة والجزيرة بجرجا، بالتعاون مع نواب رئيس المركز والفنيين في الإدارة الهندسية بالوحدة.

كما تم إزالة حالتين لبناء بدون ترخيص تتضمن أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب الأحمر والأسمنت في ناحية مجلس قروى المجابرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفات.

وشدد الصمطي على ضرورة مواصلة المتابعة والرصد لأي مخالفات بناء بدون ترخيص والتصدي لها في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفقًا للقانون.