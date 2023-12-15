«صحة سوهاج» تشارك في مؤتمر مكافحة الأمراض المعدية

ترأس الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي مؤتمر مكافحة الأمراض المعدية وخاصة المنقولة عبر نواقل الأمراض والمنعقد بالأقصر.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمراض المتوطنة والدكتور راضي حماد رئيس الإدارة المركزية لشؤون صحة البيئة وبحضور مديري مديريات الشؤون الصحية وفرق العمل الوقائي والعلاجي والرعاية الأساسية والرائدات الصحيات.

موضوعات مؤتمر الطب الوقائي بسوهاج

وتناول المؤتمر تسليط الضوء على الأمراض المعدية وخاصة المنقولة من خلال الحشرات ومن بينها والأكثر شيوعاً البعوض وذبابة الرمل والذباب الأسود والقراد والبق والبراغيث.

آليات مقاومة العدوى بسوهاج

شدد «قنديل» على رفع الوعي المجتمعي بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها ورفع الوعي الصحي للأسر المصرية، والحد من انتشار الأمراض المعدية ورفع كفاءة وتأهيل العاملين بالقطاع الوقائي وتحديث وتطوير الأدلة الاسترشادية للأعمال الوقائية والإجراءات القياسية للعمل بصورة مستمرة.

وقد صحة سوهاج بالمؤتمر الطب الوقائي

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن مديرية الصحة شاركت بوفد برئاسته، وضم كلا من مديري عموم الطب الوقائي والطب العلاجي والأمراض المتوطنة وصحة البيئة والرعاية الأساسية والإعلام والتثقيف الصحي والرائدات الصحيات.

ويأتي ذلك المؤتمر ضمن جهود قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لرفع مستوى الكوادر الطبية بالمحافظات والتنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية الأخرى وتطوير مستوى الأداء.