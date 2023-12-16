اشتباكات بين الاحتلال وفصائل فلسطينية في خان يونس كتب: أحمد شوقي 02:11 ص | السبت 16 ديسمبر 2023 قطاع غزة أعلنت وسائل إعلام فلسطينية وقوع اشتباكات بين الاحتلال وفصائل فلسطينية في خان يونس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: البيت الأبيض يؤكد أن عبور السفن في البحر الأحمر أصبح أكثر خطورة «القاهرة الإخبارية»: القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكز الإيواء شمال وجنوب غزة «القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين كانتا متوجهتين إلى إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: جانتس يهدد حزب الله إذا لم يبعده العالم عن حدود إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات تحذر من حزب الله بكفر شوبا القاهرة الإخبارية إسرائيل بقلم أحمد شوقي