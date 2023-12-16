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انتخابات المصريين بالداخل

اشتباكات بين الاحتلال وفصائل فلسطينية في خان يونس

كتب:

أحمد شوقي
02:11 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية وقوع اشتباكات بين الاحتلال وفصائل فلسطينية في خان يونس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

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بقلم أحمد شوقي