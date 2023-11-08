نصائح للسيدات عند شراء الجمبري.. «عشان ميضحكش عليكي»

ترغب الكثير من السيدات خاصة الأمهات في التنويع بين أصناف البروتينات المختلفة، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، حتى لا يمل أفراد الأسرة من تكرار أنواع المأكولات طوال الأسبوع، وتحاول بعضهن شراء الجمبري باعتباره من ألذ الأصناف البحرية، إلا أنّها قد تقع ضحية للغش في الميزان.

نصائح عند شراء الجمبري

وكشفت «أم محمد» إحدى أقدم بائعات الأسماك في سوق الأنصاري بالسويس، عدة أشياء ينبغي على السيدات مراعاتها في أثناء شراء الجمبري، موضحة في حديثها لـ«الوطن»، أنه يجب شراء الجمبري من التجار الموثوق بهم، والتأكد من وجود مصفاة لدى البائع، إذ إنّ الشخص الذي ليس لديه مصفاة يكون غالبًا لديه نيه غش الزبون.

وتابعت أقدم بائعة أسماك في حلقة السويس، أنه عند وزن الجمبري يُرفع من المعون أو المياه التي يُغرق بها، ثم يوضع في الكفة مباشرة، فيوزن الجمبري بالمياه: «ده طبعا بيحصل بسرعة، والزبون مبيبقاش شايف المياه، لأنها بتكون تحت الجمبري، ويتفاجأ بعد كده أن نصف وزن الجمبري مياه»، مشددة على ضرورة تصفية الجمبري جيدًا قبل الوزن من قبل البائع.

غش الجمبري بخلط الأحجام

وتحذر بائعة الأسماك بالسويس، من طريقة أخرى للغش يلجأ لها التجار، بوضع الجمبري الأقل حجمًا أسفل الحجم الكبير، وعند الوزن يُرفع الحجمين مع بعض، والزبون أيضًا يكتشف ذلك عند ذهابه للمنزل، ومعظم المشترين لا يفضلون العودة للتاجر وإعادة الجمبري له أو استبداله، لذا يجب عند الوزن مراجعة التاجر ومشاهدة ماذا يضع في الكفة.