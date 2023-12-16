عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة فجرا

استشهد فجر اليوم السبت، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لغزة

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلين يعودان لعائلتي النجار وخضر في شارع غزة القديم، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين بجروح.

واستشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا، ولا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض، كما استشهد شاب في منطقة تل الزعتر شمال غزة، بعد إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه داخل منزله.

وأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض بحر رفح جنوب القطاع.

النقص الحاد في المياه

وفيما يخص مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض لليوم الثامن على التوالي لحصار، في ظل النقص الحاد في المياه، والطعام، فقد دمر الاحتلال الإسرائيلي بالكامل الجزء الجنوبي للمستشفى، وما زال يستهدف كل من يتحرك فيه.

كما يواصل الاحتلال الإسرائيلي القمع والتنكيل بحق الطواقم الطبية هناك، وما زال 12 طفلا محجوزين داخل الحاضنات فيه دون ماء ولا غذاء.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.