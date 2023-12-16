انطلاق فعاليات مشروع «ها أنا أحقق ذاتي» لتنمية مهارات الأيتام بالإسكندرية

انطلقت فعاليات مشروع «ها أنا أحقق ذاتي»، في دار تسنيم لرعاية الأطفال الأيتام، وتتضمن ألعاب «كرة القدم وتنس الطاولة والكشافة والكاراتيه»، ويستمر المشروع حتى 1 أغسطس 2024، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

مشروع «ها أنا أحقق ذاتي»

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المشروع تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بمشاركة 50 طفلا من الأيتام بالإسكندرية.

رعاية الأطفال الأيتام

وأضافت أن هذا المشروع يهدف إلى رعاية الأيتام ودعمهم نفسيا ورياضيا، وجعلهم جزء من المجتمع بدمجهم مع الأطفال واكتشاف الموهوبين منهم في الألعاب التي وضعها المشروع، ليحققوا ذاتهم ويعرفون أنهم غير مهمشين وهناك من يرعاهم ويهتم بهم لتحميسهم وتشجيعهم ليصبحوا أبطال رياضيين ويحققوا ذاتهم.