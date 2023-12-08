«اعرف لجنتك» خدمة تقدمها «رياضة الإسكندرية» قبل انطلاق انتخابات الرئاسة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تفعيل مبادرة اعرف لجنتك التي أطلقتها المديرية قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية إذ نظمت المديرية بمركز شباب العبور التابع لفرع غرب تفعيل الحملة تحت إشراف علاء عاشور رئيس مجلس إدارة المركز وميرفت يوسف مدير المركز.

التسهيل على المواطنين

وتقول الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن خدمة اعرف لجنتك التي تقدمها الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال مراكز الشباب، الهدف منها التيسير على المواطنين سواء من أعضاء مراكز الشباب أو من غير الأعضاء لسهولة حصولهم على بياناتهم الانتخابية ومكان اللجنة إذ قامت المراكز بتوفير جهاز كمبيوتر للمتطوعين من شباب المركز بعمل البحث عن اللجنة الانتخابية الخاصة بالشخص المراد الاستعلام عنه وإعطائه بطاقة بيانات بمقر لجنتة الانتخابية ورقمة في الكشف الانتخابي.

الاستحقاق الانتخابي الرئاسي

وأضافت «الشريف»، أن الإقبال كان كبيرًا من المواطنين لمعرفة مكان لجانهم الانتخابية مما يعطي مؤشرا جيدا لنسبة الحضور المتوقعة خلال أيام التصويت الثلاثة في الانتخابات الرئاسية مصر 2024 حيث تمت توعية المواطنين خلال الشهور السابقة عن أهمية المشاركة السياسية والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، لتظهر مصر بمظهر مشرف أمام العالم في أهم عرس إنتخابى ديمقراطي لاختيار الرئيس.