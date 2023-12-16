«رياضة الإسكندرية» تنفذ تدريبات لكرة السلة ضمن مشروع «البطل الأوليمبي»

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن مديرية الشباب والرياضة نفذت تدريبات لكرة السلة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات لـ«الوطن»، إن تدريبات كرة السلة تأتي ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في ألعاب متنوعة منها «الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، المصارعة، الملاكمة، كرة القدم، كرة السلة»، ويفضل كثيرون لعب كرة السلة باعتبارها لعبة مسلية وممتعة، وهي أيضًا وسيلة جيدة للحفاظ على الوزن ونحت الجسم، لكن ما لا يعرفه البعض أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية والطبية، مثل حرق الدهون، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وبناء قوة العظام.

جذب المتميزين في كرة السلة

وأضافت أن كرة السلة تم إضافتها للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، لجذب المتميزين في اللعبة والتي تنطبق عليهم شروطها، موضحة أنه يتم السماح بـ15 دقيقة للاستراحة في منتصف المباراة، في حين يتم السماح بدقيقتين راحة بعد انتهاء كل ربع شوط، وتستمر مدة كل فترة من فترات الوقت الإضافي «وقت إضافي»، الذي يُحتسب بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، لخمس دقائق، ويتبادل الفريقان سلتيهما مع بدء النصف الثاني للمباراة.