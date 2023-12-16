البنتاجون يأمر حاملة طائرات أمريكية بالبقاء في البحر المتوسط قرب إسرائيل

أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاملة الطائرات «يو إس إس جيراليد آر فورد»، وسفينة حربية أخرى، بتمديد مدة بقائها في مياه البحر الأبيض المتوسط لأسابيع أخرى، بحسب ما نشرته وكالة فرانس برس.

سبب بقاء حاملة الطائرات والسفينة الأمريكية في مياه البحر المتوسط هو تأمين وجود حاملتين بالقرب من إسرائيل مع استمرار الحرب مع الفصائل الفلسطينية، وهي المرة الثالثة التي يمكن فيها تمديد انتشار «فورد»، مما يزيد المخاوف بشأن التلقبات في الشرق الأوسط، حيث تمتلك الولايات المتحدة حاملتي طائرات في المنطقة، وهو أمر لم يحدث كثيرًا طوال السنوات الأخيرة.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنه تم تكثيف الوجود العسكري في الشرق الأوسط بعد هجمات السابع من شهر أكتوبر قبل الماضي، لردع الدول المجاورة لإسرائيل عن توسيع حرب والتحول إلى صراع إقليمي.

19 سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط

وبحسب فرانس برس، هناك 19 سفينة حربية أمريكية في المنطقة، بما في ذلك 7 في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​و12 أخرى ممتدة أسفل البحر الأحمر، عبر بحر العرب وحتى الخليج الفارسي.

لويد أوستن يمدد بقاء حاملة الطائرات

وفي شهر نوفمبر الماضي، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن البحرية الأمريكية بتمديد بقاء المجموعة البحرية الضاربة بقيادة حاملة الطائرات الذرية «فورد»، في البحر الأبيض المتوسط، وذلك على خلفية الأحداث المستمرة في غزة.