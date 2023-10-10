بعد قرار البنتاجون.. أهم قدرات حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد

بعد قرار وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في شرق البحر المتوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمية الأمريكية، على حد تعبير البيان الأمريكي، الذي أصدرَه وزير الدفاع، لويد أوستن، الذي أكّد أن أمريكا ستزود جيش الاحتلال بمعدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخائر، والتي ستبدأ في الوصول في الأيام المقبلة، وفيما يلي نستعرض اهم القدرات الخاصة لحاملة الطائرات الامريكية جيرالد فورد.

قدرات حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد

تعد حاملة الطائرات الامريكية جيرالد فورد هي الأحدث، منذ تصميم سابقتها «يو إس إس نيميتز»، وهي حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، وتحمل اسم الرئيس الـ38 للولايات المتحدة الأمريكية جيرالد فورد، الذي تولى الحكم عام 1973، خلفا لسلفه ريتشارد نيكسون، بحسب موقع البحرية الأمريكية «نيفي ميل»، مصممة بصورة تقلل تكاليف التشغيل خلال عمرها الافتراضي الذي يصل إلى 50 عامًا، وتعمل بمفاعلين نووين، وتمتلك قدرة كهربائية تزيد عن النسخ السابقة بنسبة 250%، وحمولتها التسليحية أكبر، كما أن معدل إطلاق الطائرات الحربية من على متنها سيكون أعلى، مقارنة بحاملات الطائرات الأخرى، وتمتلك 3 منصات إطلاق للطائرات مقارنة بمنصتين في النسخ السابقة.

أبعاد حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد

فيما يصل وزن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فور إلى ألف و26 طنًا متريًا، أي ما يكافئ 6 طائرات تجارية طراز «بوينج 747»، ويصل عرض المقدمة إلى 38.9 متر، ويوجد فيها أنظمة الإقلاع الخاصة بالطائرات، كما يصل عرضها السفينة في منتصفها يصل إلى 78 مترًا، وطولها 333 مترًا، وتصل سرعتها إلى 30 عقدة «نحو 55 كيلومترًا في الساعة»، وتحمل حاملة الطائرات الامريكية جيرالد فورد نحو 76 طائرة حربية متنوعة، ولديها أنظمة صاروخية مضادة للسفن وأنظمة قتال متنوعة توفر لها الحماية اللازمة ضد جميع أنواع التهديدات، يصل إجمالي طول جميع أنواع الكوابل داخل حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى 3.9 مليون متر.

حصلت شركة «نورث روب رومان» الأمريكية على أول عقد خاصة بحاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد» عام 2003، وعقد إضافة للتجهيزات الخاصة ببداية البناء عام 2004، بينما كانت بداية العمل عام 2005، وفي عام 2013، كانت أول رحلة تجريبية للسفينة العملاقة، وتمّ تسليمها للبحرية الأمريكية لتبدأ مرحلة التشغيل التجريبي في 2017.